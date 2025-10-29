நீதிமன்றத்தில் மோதல்: 2 போ் கைது
திருச்சி நீதிமன்றத்தில் முன்விரோதத்தில் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட இருவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி பாலக்கரை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் நாகராஜ் (24). உய்யக்கொண்டான் திருமலை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஃபிராங்ளின் (25). இருவருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்துள்ளது. மேலும், இருவா் மீதும் குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.
இந்நிலையில், வழக்குரைஞா் ஒருவரை பாா்ப்பதற்காக திருச்சி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்துக்கு நாகராஜ் புதன்கிழமை காலை வந்தாா். அப்போது, நண்பா் ஒருவரை சந்திப்பதற்காக ஃபிராங்ளினும் நீதிமன்றத்துக்கு வந்திருந்தாா்.
திருச்சி குற்றவியல் நீதிமன்றம் எண்.6 நுழைவாயில் அருகே இருவரும் சந்தித்தபோது, அவா்களிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தாக்கிக் கொண்டனா்.
இதைப் பாா்த்த நீதிபதி சுப்பிரமணி இருவரையும் பிடித்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்த உத்தரவிட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து இருவரையும் போலீஸாா் பிடித்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா்.
மேலும், நீதிமன்ற காவல் நிலையத்தில் நீதிமன்ற பணியாளா் கொடுத்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் இருவரையும் கைது செய்தனா்.