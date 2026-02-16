அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி பேராசிரியா்கள் போராட்டம்
திருச்சி: திருச்சியில் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிப் பேராசிரியா்கள் ஊதிய உயா்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திங்கள்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருச்சி கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குநா் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி ஆசிரியா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் சகாய சதீஷ் தலைமை வகித்தாா்.
இதில், தமிழகத்தில் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியா்களாக பணியாற்றி வந்தவா்களுக்கு கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இணை பேராசிரியா்களாக பதவி உயா்வு வழங்கப்பட்டது. அதன்பின், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பதவி உயா்வு அளிக்கப்பட்ட இணை பேராசிரியா்களுக்கு ஊதிய உயா்வு, பணி மேம்பாட்டு உயா்வு அளிக்காமல் தமிழக அரசு இழுத்தடித்து வருகிறது.
எனவே, தமிழகத்தில் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகளில் பணியாற்றி வரும் இணை பேராசிரியா்களுக்கு ஊதிய உயா்வு, பணி மேம்பாட்டு உயா்வு வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினா்.
இதில், தமிழ்நாடு அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி ஆசிரியா் சங்க நிா்வாகி ஸ்ரீராமசந்திரன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.