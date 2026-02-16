திருச்சி

திருச்சி: வாழவந்தான்கோட்டையில் உள்ள இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு மையத்தில் மகளிா் சுய உதவி குழுக்களுக்கான தொழில்கூடம் திங்கள்கிழமை திறக்கப்பட்டது.

திருவெறும்பூா் அருகே வாழவந்தான்கோட்டையில் இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு மையம் உள்ளது. இந்த மையத்தில் பொது மற்றும் மறுவாழ்வுத்துறை சாா்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட மகளிா் சுய உதவிகளுக்கான தொழில்கூடத்தை தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் காணொலி வழியே திறந்து வைத்தாா்.

விழாவுக்கு, இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு மைய மண்டல தனி துணை ஆட்சியா் சந்தான லட்சுமி தலைமை வகித்தாா். திருவெறும்பூா் வட்டாட்சியா் தனலட்சுமி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ஆனந்தகுமாா், வாழவந்தான் கோட்டை இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு மைய வருவாய் அலுவலா் ஜெயலட்சுமி, திருவெறும்பூா் வருவாய் ஆய்வாளா் பைரவி, கிராம நிா்வாக அலுவலா் ஜோதிமணி, பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.