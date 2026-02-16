இழப்பீடு வழங்காததால் அரசுப் பேருந்து ஜப்தி
திருச்சி: விபத்து வழக்கில் இழப்பீடு வழங்காததால் திருச்சியில் திங்கள்கிழமை நின்றிருந்த அரசுப் பேருந்து ஒன்றை நீதிமன்ற ஊழியா்கள் ஜப்தி செய்தனா்.
திருச்சி உறையூா் வாத்துக்காரத் தெருவை சோ்ந்தவா் அம்சத்அலி (45). வியாபாரி. இவா், கடந்த 02-09-2023 அன்று மாலையில் சத்திரம் பேருந்து நிலையப் பகுதியில் நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தபோது, பின்புறம் வந்த அரசுப் பேருந்து மோதியது. இதில் அம்சத் அலி உயிரிழந்தாா். இவரது மரணத்துக்கு இழப்பீடு கேட்டு குடும்பத்தினா் திருச்சி விபத்து இழப்பீடு கோருரிமை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடா்ந்தனா்.
இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், அவா்களுக்கு ரூ. 21 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 930 வட்டியுடன் வழங்க அரசு போக்குவரத்துக்கழக நிா்வாகத்துக்கு கடந்த 10.03.2025 அன்று உத்தரவிட்டது. ஆனால் இதுவரை இழப்பீடு வழங்காததால், அம்சத்அலியின் குடும்பத்தினா் நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செய்தனா். மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, இழப்பீடு வழங்காத அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக பேருந்தை ஜப்தி செய்ய அண்மையில் உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து நீதிமன்ற ஊழியா்கள் திங்கள்கிழமை மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் நின்றிருந்த ஒரு அரசுப் பேருந்தை ஜப்தி செய்து நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்தனா்.