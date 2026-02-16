சென்னையில் நாளை மக்கள் நலப் பணியாளா்கள் காத்திருப்புப் போராட்டம்
திருச்சி: கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மக்கள் நலப் பணியாளா்கள் சென்னையில் வரும் 18-ஆம் தேதி காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தமிழ்நாடு மக்கள் நல பணியாளா்கள் அனைத்து சங்க கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து ’தமிழ்நாடு மக்கள் நல பணியாளா்கள் அனைத்து சங்க கூட்டமைப்புகள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழகம் முழுவதும் 13,500 மக்கள் நலப்பணியாளா்கள் பணியில் உள்ளனா். காலமுறை ஊதியம், நிரந்தரப் பணி, இறந்த பணியாளா்களின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம், ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட வாழ்வாதாரக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக்கோரி கடந்த 36 ஆண்டுகளாக பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனா். ஆனால், கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை.
எங்களது நீண்டகால கோரிக்கைகள் குறித்து தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளோம். தமிழக முதல்வா் உரிய பரிசீலனை செய்து, கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான அரசாணையை வெளியிட வேண்டும். இல்லையெனில், வரும் 18- ஆம் தேதி சென்னை பனகல் மாளிகை முன்பு காத்திருப்புப் போராட்டத்தை நடத்த உள்ளோம். இதில் திரளான பணியாளா்கள் பங்கேற்பா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.