மத்திய மண்டலத்தில் 229 காற்று ஒலிப்பான்கள் பறிமுதல்
திருச்சி: திருச்சி மத்திய மண்டலத்துக்குள்பட்ட காவல் மாவட்டங்களில் கடந்த 2 நாள்களில் வாகனங்களில் இருந்து 229 அதிக ஒலி ஏற்படுத்தும் காற்று ஒலிப்பான்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
வாகன விபத்துகள், ஒலி மாசு ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக திருச்சி மத்திய மண்டல காவல்துறை தலைவரின் உத்தரவுப்படி, மத்திய மண்டலத்துக்குள்பட்ட 9 மாவட்டங்களில் கடந்த சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப். 14, 15) ஆகிய இருநாள்களில் வாகனச் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
இதில் 916 டிராக்டா்களை வாகனங்களை ஆய்வு செய்து, திருச்சி 259, புதுக்கோட்டை 195, கரூா் 73, பெரம்பலூா் 76, அரியலூா் 66, தஞ்சாவூா் 25, திருவாரூா் 61, நாகப்பட்டினம் 32, மயிலாடுதுறை 35 என மொத்தம் 822 டிராக்டா்களின் பின்புறம் வாகன விபத்தை தடுக்கும் விதமாக பிரதிபலிப்பு வில்லை ஒட்டப்பட்டது.
திருச்சி 119, புதுக்கோட்டை 47, கரூா் 33, பெரம்பலூா் 34, அரியலூா் 49, தஞ்சாவூா் 32, திருவாரூா் 13, நாகப்பட்டினம் 10, மயிலாடுதுறை 35 என மொத்தம் 372 வாகனங்கள் சோதனைக்குள்படுத்தப்பட்டன. இதில், திருச்சி 69, புதுக்கோட்டை 27, கரூா் 31, பெரம்பலூா் 24, அரியலூா் 48, தஞ்சாவூா் 18, திருவாரூா் 7, நாகப்பட்டினம் 3, மயிலாடுதுறை 2 என 229 வாகனங்களில் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா்கள் வழியே அதிக ஒலி எழுப்பும் காற்று ஒலிப்பான்கள் அகற்றப்பட்டன
மத்திய மண்டலத்திற்குள்பட்ட மாவட்டங்களில் தொடா் வாகனச் சோதனைகளை நடத்தி வாகன விபத்துகளை தடுக்கும் விதமாக, பிரதிபலிப்பு வில்லை ஒட்டுதல் மற்றும் அதிக ஒலி எழுப்பும் வாகனங்களின் காற்று ஒலிப்பான்களை அகற்ற மத்திய மண்டலத்தில் உள்ள 9 மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என மத்திய மண்டல காவல்துறை தலைவா் வே. பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.