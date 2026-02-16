திருச்சி
மலையாண்டி சுவாமி கோயிலில் மகா சிவராத்திரி விழா
மணப்பாறை: திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகேயுள்ள மலையாண்டி கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற மகா சிவராத்திரி விழாவில் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.
மணப்பாறை அடுத்த பண்ணப்பட்டி கிராமம் காவல்காரன்பட்டியில் உள்ள காயாமலையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ மலையாண்டி சுவாமி கோயிலில் மகா சிவராத்திரி திருவிழாவை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு மலையாண்டிசாமி, கருப்புசாமி மற்றும் நொண்டி முனி ஆகிய தெய்வங்களுக்கும் படையல் வைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதனைத்தொடா்ந்து திங்கள்கிழமை காலை முதல் தெய்வங்களுக்கு பூ - பழம் வழிபாடு நடைபெற்றது. இதில் காயாமலையைச் சுற்றிள்ள 18 பட்டிகளைச் சோ்ந்த சுமாா் 30-க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் ஆயிரக்கணக்கானோா் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.