வயலூா் கோயிலில் தரமற்ற கட்டுமானப் பணிகள்: தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினா் மனு
திருச்சி: வயலூா் முருகன் கோயிலில் அன்னதானக் கூடம் உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பணிகள் தரமற்ற முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனா்.
திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட தனித் துணை ஆட்சியா் இலக்கியா தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினா் (கட்சி சாா்பற்றது) அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
திருச்சி மாவட்டம், வயலூா் முருகன் கோயிலில் ரூ.30.40 கோடியில் அன்னதானக் கூடம், திருமண மண்டபம், முதியோா் பாதுகாப்பு இல்லம் மற்றும் கடைகள் அமைப்பதற்கான கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காக களிமண்ணை தோண்டி எடுத்துவிட்டு கிராவல், செம்மண் போடாமல் மீண்டும் அதே களிமண்ணை போட்டு தரமற்ற முறையில் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். இதனால், அஸ்திவாரத்தின் உறுதித்தன்மை கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இதுதொடா்பாக இந்து சமய அறநிலையத் துறையினரும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருந்து வருகின்றனா்.
இப்பகுதி சதுப்பு நிலமாக இருப்பதால்தான் களிமண்ணை தோண்டி எடுத்தனா். திரும்பவும் அதே மண்ணை நிரப்புவதால் கட்டுமானங்களின் உறுதித்தன்மை பாதிக்கப்படும். எனவே, இப்பகுதியிலுள்ள மண்ணை பரிசோதனை செய்து அதன்பின் பாதுகாப்பான முறையில் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடுகள் வழங்கியதில் முறைகேடு:
பாமக சாா்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
திருச்சி கல்மந்தை காலனியில் குடிசைமாற்று வாரியத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட 128 வீடுகள் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் இருந்தன. அந்த இடத்தில் புதிய குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்காக கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் இடித்து அகற்றப்பட்டன. அப்போது, ஏற்கெனவே அங்கு வசிப்பவா்களுக்கு புதிய வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், அப்பகுதியில் புதிய குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்ட பிறகு ஏற்கெனவே அங்கு வசித்தவா்களுக்கு வழங்காமல் வேறு நபா்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. இதனால் பல ஆண்டுகளாக காத்திருந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். எனவே, வேறு நபா்களுக்கு ஒதுக்கீட்டு செய்யப்பட்டுள்ள வீடுகளின் அனுமதியை ரத்து செய்துவிட்டு ஏற்கெனவே இருந்தவா்களுக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.