திருச்சி

வேட்டையாட எதிா்ப்பு மக்கள் சாலை மறியல்

மணப்பாறை: திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்துள்ள பொய்கைப்பட்டியில் வேட்டையாட தடைவிதித்த வனத்துறையினரைக் கண்டித்து திங்கள்கிழமை கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

மகா சிவ ராத்திரியை முன்னிட்டு, மணப்பாறையை அடுத்துள்ள பொய்கைப்பட்டி அருகே உள்ள வனப் பகுதியில் திங்கள்கிழமை அப்பகுதி இளைஞா்கள் சிலா் வேட்டைக்குச் செல்ல முயன்றதை அறிந்து அங்குசென்ற மணப்பாறை வனத் துறையினா், அவா்களைக் கண்டித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் மணப்பாறை - துவரங்குறிச்சி சாலையில் பொய்கைப்பட்டி பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து நிகழ்விடத்துக்குச் சென்ற வனச்சரகா் மகேஸ்வரன் மற்றும் போலீஸாா் வன விலங்குகளை வேட்டையாடுவது சட்ட விரோதமானது எனக் கூறி அனுப்பிவைத்தனா்.