மத்திய சிறையில் அலுவலா்கள், கைதிகளின் குறைகள் கேட்பு
தமிழ்நாடு சிறைகள் மற்றும் சீா்திருத்தப் பணிகள் துறையின் தலைமை இயக்குநா் சந்தீப் ராய் ரத்தோா் திருச்சி மத்திய சிறையில் அலுவலா்கள், கைதிகளின் குறைகளை வெள்ளிக்கிழமை கேட்டறிந்தாா்.
திருச்சி மத்திய சிறையில் வெள்ளிக்கிழமை தொழிற்பயிற்சியில் சிறப்பிடம் பெற்ற கைதிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டிய சிறைத்துறை தலைமை இயக்குநா் சந்தீப் ராய் ரத்தோா்.
தமிழ்நாடு சிறைகள் மற்றும் சீா்திருத்தப் பணிகள் துறையின் தலைமை இயக்குநா் சந்தீப் ராய் ரத்தோா் திருச்சி மத்திய சிறையில் அலுவலா்கள், கைதிகளின் குறைகளை வெள்ளிக்கிழமை கேட்டறிந்தாா்.
தமிழ்நாடு சிறைகள் மற்றும் சீா்திருத்தப் பணிகள் துறையின் தலைமை இயக்குநா் சந்தீப் ராய் ரத்தோா், திருச்சி மத்திய சிறைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வந்து, சிறையின் நிா்வாகம், பாதுகாப்பு, சிறைவாசிகள் நலன், மறுவாழ்வு தொடா்பான பல்வேறு நடவடிக்கைகளைப் பாா்வையிட்டாா்.
மத்திய சிறையில் செயல்பட்டு வரும் பேக்கரி தொழிற்கூடம், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்துக்குச் சென்று, சிறைவாசிகளுடன் கலந்துரையாடினாா். சிறை சமையலறையில் உணவு தயாரிக்கும் முறைகள், தூய்மை, சுகாதாரத்தை ஆய்வு செய்தாா்.
தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயின்று, இறுதித் தோ்வில் 600-க்கு 600 மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை படைத்த 3 சிறைவாசிகளுக்குத் தலைமை இயக்குநா் சான்றிதழ் மற்றும் பரிசுகளை வழங்கிப் பாராட்டினாா்.
தொடா்ந்து, சிறை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள தோட்டத்தைப் பாா்வையிட்டு, சிறைவாசிகளால் பயிரிடப்பட்டு வரும் காய்கறிப் பயிா்களையும், விவசாயம் சாா்ந்த மறுவாழ்வு நடவடிக்கைகளையும் பாா்வையிட்டாா்.
சிறைப் பணியாளா்களின் நலனுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், மத்திய சிறையில் பணிபுரியும் சிறை அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்களுடன் நேரடியாகக் கலந்துரையாடி, அவா்களது குறைகள், கோரிக்கைகள், பணிசாா்ந்த பிரச்னைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
இதையடுத்து, பெண்கள் தனிச்சிறைக்குச் சென்ற அவா், அங்கு தங்களது தாய்மாா்களுடன் தங்கியுள்ள குழந்தைகளின் நலனுக்காகப் புதிய குழந்தைகள் காப்பகத்தை திறந்து வைத்தாா்.
தொடா்ந்து, பெண் சிறை கைதிகள், பெண் சிறை அலுவலா்கள், சிறை காவலா்களுடன் கலந்துரையாடி குறைகளை கேட்டறிந்தாா்.
அப்போது திருச்சி சரக சிறைத்துறை துணைத் தலைவா் ஆா். ராஜலட்சுமி, திருச்சி மத்திய சிறை கண்காணிப்பாளா் (பொ) வி. ருக்மணி பிரியதா்ஷினி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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