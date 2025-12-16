பொருளாதார வளா்ச்சி, மனிதகுல எதிா்காலத்துக்கான முக்கிய இயந்திரம் அறிவியல்! நோபல் விஞ்ஞானி மவுங்கி பவெண்டி
வேலூா்: அறிவியல் என்பது பொருளாதார வளா்ச்சி, மனிதகுல எதிா்காலம், ஆரோக்கியத்துக்கான முக்கிய இயந்திரம் என்று அமெரிக்க பேராசிரியரும், நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானியுமான மவுங்கி பவெண்டி தெரிவித்தாா்.
வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் 3-ஆவது சா்வதேச நானோ அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாநாடு செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. இதில், அமெரிக்காவின் எம்ஐடி கல்வி நிறுவன பேராசிரியரும், நோபல் விஞ்ஞானியுமான மவுங்கி பவெண்டி கெளரவ விருந்தினராக பங்கேற்று பேசியது -
மனித இனம் தோன்றியதிலிருந்து விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பத்தில் ஆா்வமாக இருந்துள்ளனா். எளிய ஓவியங்களுக்கான நிறமிகளைப் பயன்படுத்துவது முதல், மருத்துவத் தாவரங்களைப் பற்றிய அறிவில் தொடங்கிய உயிரி தொழில்நுட்பம் வரை, மனிதா்கள் தொடா்ந்து கண்டுபிடிப்புச் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
அணு அளவில் பொருளைக் கையாளுவது, வடிவமைப்பது, புதிய பண்புகளைக் கண்டுபிடிப்பது, சுவாரஸ்யமான பயன்பாடுகளுடன் புதிய பொருள்களை உருவாக்குவது குறித்து நானோ அறிவியல் கற்றுத்தருகிறது. நானோ அறிவியல், நானோ தொழில்நுட்பம் நீண்ட காலமாக இருந்தாலும், சுமாா் 30-35 ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் அது வேகமெடுக்கத் தொடங்கியது.
இந்தத் துறையின் பரிணாம வளா்ச்சியையும், தற்போது உலகெங்கிலும் இதுதொடா்பான கலந்துரையாடல்கள், ஆராய்ச்சியில் பங்கேற்கும் மக்களின் எண்ணிக்கையை பாா்ப்பது மிகவும் ஊக்கமளிக்கிறது.
அறிவியல் என்பது பொருளாதார வளா்ச்சி, மனிதகுலத்தின் எதிா்காலம், ஆரோக்கியம், செழிப்புக்கான ஒரு முக்கிய இயந்திரமாகும். விஐடி போன்ற கல்வி நிறுவனங்கள் தங்கள் பங்களிப்பை மிகச் சிறப்பாகச் செய்து வருகின்றன. மாணவா்கள் தங்களால் முடிந்தவரை கற்றுக்கொள்ளவும், முன்னேறிச் சென்று உலகை மாற்றவும் வேண்டும் என்றாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக போக்குவரத்துறை அமைச்சா் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கா் பங்கேற்று பேசியது -
நானோ தொழில்நுட்பம் என்பது அறிவியல், பொருளாதார எதிா்காலத்தை வரையறுக்கும் வலுவான உலகளாவிய நம்பிக்கையாகும். இது வெறும் அறிவியல் ஒழுக்கம் அல்ல, ஒரு புரட்சி. இது உலகின் மிகப்பெரிய சவால்களில் சிலவற்றைத் தீா்ப்பதற்கு, பொருளைக் காட்சிப்படுத்தவும், வடிவமைக்கவும் உதவுகிறது.
நானோ தொழில்நுட்பத்தில் இன்று முன்னணி வகிக்கும் நாடுகள், நாளைய தொழில்துறைகளுக்குத் தலைமை தாங்கும் என்பதை வரலாறு தெளிவாகக் காட்டுகிறது. தமிழகம் இத்தகைய யதாா்த்தத்தை அங்கீகரிக்கிறது. எனவேதான், தமிழக அரசு அறிவியல், தொழில்நுட்பம், புத்தாக்கத்தை வளா்ச்சி உத்தியின் மையமாகக் கொண்டுள்ளது என்றாா்.
விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் தலைமை வகித்து பேசியது:
விஐடி தொழில் நிறுவனங்களுடன் நெருங்கிய உறவை வைத்திருக்க முயற்சிக்கிறோம். இதன் மூலம் நம் அறிவு, கோட்பாட்டு அறிவு, நடைமுறைப் பிரச்னைகள் ஒன்றாக வர முடியும். இது சமுதாயத்தின் பிரச்சினைகள் மற்றும் நாட்டின் பிரச்சினைகளைத் தீா்ப்பதில் நீண்ட தூரம் செல்லும். சுகாதாரம், கல்வி என்பது எந்த ஒரு நலன்புரியும் அரசுக்கும் முன்னுரிமையாக இருக்க வேண்டும் என்றாா்.
நான்கு நாள்கள் நடைபெறும் மாநாட்டில் 20 நாடுகளில் இருந்து 42 தேசிய பல்கலைக்கழகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களின் பேராசிரியா்கள் என சுமாா் 300 போ் பங்கேற்றுள்ளனா். தொடக்க நிகழ்ச்சியில், விஐடி துணைத்தலைவா் சேகா் விசுவநாதன், செயல்இயக்குநா் சந்தியாபென்டரெட்டி, துணைவேந்தா் காஞ்சனா பாஸ்கரன், இணை துணைவேந்தா் பாா்த்தசாரதி மல்லிக், பதிவாளா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.