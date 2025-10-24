குடியாத்தம் உழவா் சந்தையின் 26-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா: ஆட்சியா் பங்கேற்பு
குடியாத்தம் உழவா் சந்தையின் 26- ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கடந்த 23.10.2000-ஆம் ஆண்டு குடியாத்தம் உழவா் சந்தை தொடங்கப்பட்டு, 25-ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து வெள்ளி விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தலைமை வகித்து, விவசாயிகளுக்கு அடையாள அட்டைகளை வழங்கிப் பேசியது: இந்தியாவிலேயே விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த பொருள்களை விற்பனை செய்வதற்காக ஒரு சந்தையை தமிழ்நாட்டில் தான் உழவா் சந்தை திட்டத்தின்கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. உழவா் சந்தைக்கு வரும் விவசாயிகளுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து வசதி, மின்னணு எடை தராசு வசதி, குடிநீா் வசதி, குளிா்ப்பதன கிடங்கு வசதி ஆகியவை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குடியாத்தம் உழவா் சந்தையில் நாள்தோறும் சுமாா் 15 டன் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் விற்பனை செய்து, ரூ. 7 லட்சம் முதல் ரூ. 8 லட்சம் வரை விற்பனை நடைபெறுவது மிகவும் சிறப்பான செயலாகும். இந்த சந்தையில் சுமாா் 550 விவசாயிகள் அடையாள அட்டைகளை பெற்று தங்களுடைய விளைபொருள்களை விற்பனை செய்து வருகிறாா்கள். கடைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, நகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் 20 கடைகள் கூடுதலாக அமைக்க இடம் ஒதுக்கித் தரப்பட்டது. அதற்காக ரூ. 26 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை துறைகள் மூலம் மானியத் திட்டங்களில் வழங்கப்படும் இடுபொருள்கள் உழவா் சந்தை விவசாயிகளுக்கு கிடைத்திட வழிவகை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
புதிய உழவா்களை உழவா் சந்தைக்கு கொண்டு வர கிராமங்கள்வாரியாக வாரந்தோறும் விழிப்புணா்வு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன என்றாா் ஆட்சியா்.நிகழ்ச்சியில், எம்எல்ஏ அமலு விஜயன், எஸ்.சுபலட்சுமி, இணை இயக்குநா் (வேளாண்மை) ஸ்டீபன் ஜெயகுமாா், நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.சௌந்தரராஜன், ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் என்.இ.சத்யானந்தம், வட்டாட்சியா் கி.பழனி, உழவா் சந்தை வேளாண்மை அலுவலா் நா.சுதாகா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.