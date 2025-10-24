நகராட்சி வாா்டுகளில் அக். 27, 28-இல் சிறப்புக் கூட்டங்கள்
குடியாத்தம் நகராட்சியில் உள்ள அனைத்து வாா்டுகளிலும் வரும் அக். 27, 28- ஆம் தேதிகளில் வாா்டு அளவிலான சிறப்பு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாக நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.செளந்தரராஜன், நகராட்சி ஆணையா் எஸ்.சுரேஷ்குமாா்ஆகியோா் தெரிவித்துள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக அவா்கள் விடுத்துள்ள செய்திக் குறிப்பு:
குடியாத்தம் நகராட்சியில் உள்ள அனைத்து வாா்டுகளிலும் வாா்டு உறுப்பினா் தலைமையில் வரும் அக். 27 மற்றும் 28-ஆம் தேதிகளில் வாா்டு அளவிலான சிறப்பு கூட்டங்கள் நடத்த அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. குடியாத்தம் நகராட்சி பகுதியில் 27 மற்றும் 28- ஆம் தேதிகளில் சிறப்புக் கூட்டங்கள் நடைபெறும். வாா்டு அளவிலான இந்த சிறப்பு கூட்டங்களில் பொதுமக்கள் பங்கேற்று தங்கள் வாா்டுகளின் அடிப்படைத் தேவைகளான குடிநீா் விநியோகம், திடக்கழிவு மேலாண்மை, தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, சாலை பழுதுகள், பூங்காக்கள் பராமரிப்பு மற்றும் மழைநீா் வடிகால் பராமரிப்பு போன்றவற்றில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருந்தால் எடுத்துரைக்கலாம்.
கூட்டங்களில் பொதுமக்களால் தெரிவிக்கும் பிரதான 3 கோரிக்கைகள் அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட வாா்டுகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள், குடியிருப்போா் நலச்சங்க பிரதிநிதிகள் கூட்டங்களில் கலந்துகொண்டு பயன்பெறலாம்.