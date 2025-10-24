முதியவா்களை கண்ணியத்துடன் நடத்துவது அவசியம்
முதியவா்களை அவமதிக்காமல், அவா்களை கண்ணியத்துடன் நடத்த வேண்டும் என்று வேலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் மு.ரோகிணி தேவி தெரிவித்தாா்.
வேலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் பொது மருத்துவம், முதியோா் நலப் பிரிவு சாா்பில், சா்வதேச முதியோா் தினம் வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி, முதியோா் நலன் காப்பது குறித்த விழிப்புணா்வுப் பேரணியை கல்லூரி முதல்வா் மு.ரோகிணி தேவி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.
‘உள்ளூா், உலகளாவிய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்லுதல்; முதியோா்களின் விருப்பங்களும், நல்வாழ்வும், அவா்களது உரிமைகள்’ எனும் இவ்வாண்டின் கருப்பொருளான மையமாகக் கொண்டு கவிதை, பேச்சு, இசை நாற்காலி, பந்து எறிதல், நினைவாற்றல் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு கல்லூரி முதல்வா் ரோகிணி தேவி பரிசு வழங்கிப் பேசியது:
நாம் நம் பெரியோா்களை அவமதிக்காமல், அவா்களை கண்ணியத்துடன் நடத்த வேண்டும். நாமும் நாளைய முதியோா்தான் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு, அவா்களின் அனுபவங்களையும், ஆற்றலையும் நாம் பின்பற்றிட வேண்டும். அவா்களை மிகுந்த மரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும். இயன்றவரை அவா்களை மகிழ்ச்சியுடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
இறுதியில் விழிப்புணா்வு கவிதை, உரைகள் என பட்டப்படிப்பு மாணவா்கள் நிகழ்த்தினா். நிகழ்ச்சியில், மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளா் ரதிதிலகம், துணை முதல்வா் கெளரி வெலிகண்ட்லா, உதவி குடியிருப்பு மருத்துவ அலுவலா் கீதா, முதியோா் நல மருத்துவா் பிஜின் ஆலிவா் ஜான், பொது மருத்துவா் மாறன், மருத்துவா் மணிக்கண்ணன் மற்றும் 100-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவப் பயனாளா்கள் பங்கேற்றனா்.