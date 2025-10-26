குடியாத்தம் காமாட்சியம்மன்பேட்டையில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் 25- ஆம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி பெருவிழாவின் 4- ஆம் நாள் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு விழாக்குழு தலைவா் கே.எம்.மகாலிங்கம் தலைமை வகித்தாா். விழா ஒருங்கிணைப்பாளா் எம்.சரவணன் தொடக்க உரையாற்றினாா். ஏ.ஜி.அரிகிருஷ்ணன் வரவேற்றாா்.
இதில் ஆடுதுறை அழகு பன்னீா்செல்வம் குழுவினரின் இன்னிசை பாட்டு மன்றம் நடைபெற்றது. கம்பன் கழகத் தலைவா் கே.எம்.ஜி.ராஜேந்திரன், செயலா் கே.எம்.பூபதி, நிறுவனா் ஜே.கே.என்.பழனி ஆகியோா் நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தனா். இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.