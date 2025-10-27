அக். 30-இல் கே.வி.குப்பத்தில் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு கல்விக்கடன் முகாம்
வேலூா்: கே.வி.குப்பம் அபிராமி கலை அறிவியல் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை (அக்.30) கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கான சிறப்பு கல்விக்கடன் முகாம் நடைபெற உள்ளது.
இதுகுறித்து, ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு -
வேலூா் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகள் பங்குபெறும் மூன்றாம் கட்ட சிறப்பு கல்விக் கடன் முகாம் வியாழக்கிழமை (அக்.30) கே.வி.குப்பம் வட்டத்தில் உள்ள அபிராமி கலை அறிவியல் கல்லூரியில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. இம்முகாமில் இ-சேவை மையம் அமைக்கப்படவுள்ளது.
எனவே, வேலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகள் தங்களது மதிப்பெண் பட்டியல், பான் அட்டை, ஆதாா் அட்டை, வகுப்பு சான்று, வருமானச்சான்று, முதல் தலைமுறைச் சான்று, கல்லூரி மெய்த்தன்மை சான்று, கல்விக்கடன் தேவை விவரம் ஆகியவற்றுடன் பங்கேற்று பயன்பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.