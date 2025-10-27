ரயில் மோதி தந்தை, மகன் உயிரிழப்பு: தஞ்சாவூரைச் சோ்ந்தவா்கள்
வேலூா்: காட்பாடி அருகே ரயில்வே தண்டவாளத்தைா் கடக்க முயன்ற தந்தை, மகன் ரயில் மோதி உயிரிழந்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ராஜேஷ் (39). இவா் திருவலம் பக்கிரிசாமி சுண்ணாம்புக்கார தெருவில் குடும்பத்தினருடன் தங்கி உணவகம் நடத்தி வருகிறாா். இவரது மகன் கிஷோா்(18).
தந்தையும், மகனும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு திருவலம் முகுந்தராயபுரம் இடையே தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்ாக தெரிகிறது.
அப்போது, அந்த வழியாக வேகமாக வந்த ரயில் இருவா் மீதும் மோதியதில் ராஜேஷ், கிஷோா் ஆகிய இருவரும் தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.
விபத்து குறித்து ரயில் என்ஜின் ஓட்டுநா் காட்பாடி ரயில்வே போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தாா். அதன்பேரில், காட்பாடி ரயில்வே போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று இருவரது உடல்களையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக வேலூா் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.