வேலூா் கோட்டை மைதானத்தில் சூரசம்ஹார விழா
வேலூா்: வேலூா் கோட்டை மைதானத்தில் ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வா் கோயிலில் திங்கள்கிழமை இரவு நடைபெற்ற சூரசம்ஹார விழாவில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
கந்த சஷ்டி விழா வேலூா், திருப்பத்தூா், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து முருகன் கோயில்களிலும் திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி, வேலூா் கோட்டை அகிலாண்டேஸ்வரி சமேத ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் திங்கள்கிழமை காலை 7.30 மணிக்கு வள்ளி, தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தங்கக் கவச அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.
பின்னா், 9 மணிக்கு சண்முகா் சிறப்பு அபிஷேகம், சத்ரு சம்ஹார திரிசதி, 11.30 மணிக்கு சண்முக அா்ச்சனை, தீபாராதனை நடைபெற்றது. மாலை 6.30 மணியளவில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றது.
கோட்டை மைதானத்தில் முருகப் பெருமான் அம்பு எய்து சூரபத்மனை சம்ஹாரம் செய்தாா். இந்த நிகழ்ச்சியைக் காண கோட்டை மைதானத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தா்கள் திரண்டிருந்தனா். விழா ஏற்பாடுகளை ஜலகண்டேஸ்வரா் தரும ஸ்தாபன நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா். தொடா்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை வள்ளி, தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெற உள்ளது.
இதேபோல், வேலூா் தோட்டப்பாளையம் மந்தைவெளி திடலிலும் சூரசம்ஹாரம் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. முன்னதாக, தாரகேஸ்வரா் கோயிலில் முருகனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. இதில், திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா். கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி, வேலூா்-ஆற்காடு சாலை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள பழனி ஆண்டவா் கோயிலில் காலையில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. பின்னா், மகா தீபாராதனை, சிறப்பு பூஜைகளும் நடைபெற்றன. மாலை 6 மணியளவில் சூரசம்ஹாரமும், தொடா்ந்து தெய்வானை முருகன் திருமணம் நடைபெற்றது. செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9 மணியளவில் வள்ளி முருகன் திருமணமும், பின்னா் வள்ளி, தேவசேனா சமேத பழனி ஆண்டவா் திருவீதி உலாவும் நடைபெற உள்ளது.