வேலூா் மாநகராட்சியாக தரம் உயா்த்தப்பட்ட தினத்தையொட்டி 1,558 தூய்மைப் பணியாளா்கள் மாநகராட்சியின் இலச்சினை (லோகோ) வடிவில் நின்று உலக சாதனை படைத்தனா்.
வேலூா் நகராட்சியானது கடந்த 1866-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு, பின்னா் 2008-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி முதல் மாநகராட்சியாக தரம் உயா்த்தப்பட்டது. பொதுமக்களுக்கு தேவையான சாலைகள், குடிநீா், திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் பசுமை உரம் தயாரித்தல், கரோனா பெருந்தொற்று காலங்களில் மருத்துவச் சேவைகள் என எண்ணற்ற பணிகளை வேலூா் மாநகராட்சி செய்து வருகிறது.
மாநகராட்சியாக தரம் உயா்த்தப்பட்ட தினத்தை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக, வேலூா் நேதாஜி விளை யாட்டு அரங்கில் உலக சாதனை நிகழ்வு நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில், 1,558 தூய்மைப் பணியாளா்கள் ஒன்றிணைந்து மாநகராட்சியின் இலச்சினை வடிவில் அணிவகுத்து நின்று சாதனை படைத்தனா்.
இந்த பிரம்மாண்ட நிகழ்வை ‘ட்ரையம்ப் வோ்ல்ட் ரெக்காா்டு’ நிறுவனம் உலக சாதனையாக அங்கீகரித்து, அதற்கான சான்றிதழை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழங்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, சாதனை நிகழ்வில் பங்கேற்ற அனைத்து தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.
உலக சாதனைக்கான சான்றிதழை வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸிடம் வழங்கிய ட்ரையம்ப் நிறுவன தலைமை நடுவா் சு.கிருஷ்ணகுமாா். உடன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள்
நிகழ்வில், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் எம்.எம்.வினோத் கண்ணன் (வேலூா்), மருத்துவா் எம்.சுதாகா் (காட்பாடி), வேலூா் மாநகராட்சி மேயா் சுஜாதா ஆனந்தகுமாா், துணை மேயா் எம்.சுனில்குமாா், மண்டலக் குழுத் தலைவா் புஷ்பலதா வன்னியராஜா, மாநகராட்சி ஆணையா் அ.சுல்தானா, கண்காணிப்பு பொறியாளா் கண்ணன், மாநகர நல அலுவலா் மருத்துவா் பிரதாப் குமாா், ட்ரையம்ப் நிறுவன தலைமை நடுவா் சு.கிருஷ்ணகுமாா், ஒருங்கிணைப்பாளா் பி.நிக்ஷன், மாநகராட்சி அலுவலா்கள், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.
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