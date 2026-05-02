சி.என்.ஜி. எரிவாயு தட்டுப்பாடு : வேலூரில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் வாகனங்கள்

சிஎன்ஜி எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக வேலூரில் எரிவாயு நிலையங்களில் ஆட்டோக்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகள் ஈரான் மீது நடத்தி வரும் தாக்குதல்களின் எதிரொலியாக, இந்தியாவில் சிஎன்ஜி எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் தாக்கம் வேலூா் மாவட்டத்திலும் தற்போது கடுமையாக உணரப்பட்டுள்ளது.
அதிகரித்து வரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வால், அதை சமாளிக்க ஏராளமான ஆட்டோக்கள், கால் டாக்சிகள், சிறு வணிக வாகனங்கள், பொதுப் போக்குவரத்துப் பேருந்துகள் பெருமளவில் எல்.பி.ஜி. மற்றும் சி.என்.ஜி. எரிவாயு பயன்பாட்டுக்கு மாறி வருகின்றன. பல வாகன ஓட்டிகள் தங்கள் வாகனங்களின் கட்டமைப்பை, எரிவாயு மூலம் இயங்கும் வகையில் மாற்றி அமைத்துப் பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.
இந்தச் சூழ்நிலையில், வேலூரில் ஏற்பட்டுள்ள சி.என்.ஜி. தட்டுப்பாடு வாகன ஓட்டிகளைப் பெரும் சிரமத்துக்கு ஆளாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, வேலூா் முள்ளிப்பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள எரிவாயு நிரப்பும் மையத்தில், சி.என்.ஜி. வாகனங்கள் எரிவாயு நிரப்புவதற்காக வெள்ளிக்கிழமை காலை முதலே நீண்ட வரிசையில் காத்துக் கிடந்தன.
இது குறித்து ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் கூறியது: வேலூா் மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் மட்டுமே சி.என்.ஜி. எரிவாயு நிரப்பும் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தற்போதைய தட்டுப்பாடு காரணமாக சில நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால், திறந்துள்ள ஓரிரு நிலையங்களை மட்டுமே வாகன ஓட்டிகள் நாடிச் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தவிர, வெள்ளிக்கிழமை தொழிலாளா் தினம். அன்றாட வேலை செய்தால் மட்டுமே கூலி கிடைக்கும் என்ற நெருக்கடியான நிலையில் நாங்கள் ஆட்டோக்களை இயக்குகிறோம். ஆனால், இந்த எரிவாயு தட்டுப்பாடு எங்களை பெரும் கவலையடையச் செய்துள்ளது. எனவே, எங்கள் வாழ்வாதாரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தத் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க அதிகாரிகள் உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.
