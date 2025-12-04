விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சியில் மறியலில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா் 271 போ் கைது
தங்களின் 12 அம்சக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சியில் வியாழக்கிழமை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா் 271 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ரத்து செய்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும். அரசுத் துறைகளில் காலியாகவுள்ள லட்சக்கணக்கான பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியா்கள், வருவாய் கிராம உதவியாளா்கள், ஊா்ப்புற நூலகா்கள், மருத்துவப்பணியாளா் வாரிய செவிலியா்கள் உள்ளிட்ட சிறப்பு, காலமுறை, தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியம் பெற்று பணியாற்றும் ஊழியா்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
சாலைப் பணியாளா்களின் 41 மாத பணி நீக்கக் காலத்தை உயா்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி பணிக்காலமாக அறிவிக்க வேண்டும். அரசு ஊழியா்களுக்கான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும்,பெண் அரசு ஊழியா்களுக்கு சிறப்பு சலுகைகளை அரசு அமல்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 12 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, இந்த மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.
விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் சரவணன் தலைமை வகித்தாா். தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் சங்கத்தின் மாநிலப் பொதுச் செயலா் சங்கரலிங்கம் மறியல் போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்துப் பேசினாா். அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டச் செயலா் சிவக்குமாா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா். மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் சுதாகா் வரவேற்றாா்.
தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து ஓய்வூதியா்கள் சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் வி. இளங்கோ பிரபு, மாவட்ட இணைச் செயலா் ஆ.ஜா. பாா்த்திபன், தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள்சங்க மாவட்டச் செயலா் முருகன், தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் ஜெ.ஜெய்சங்கா், ரமேஷ், தமிழ்நாடு கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் முன்னேற்றச் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் பெ.வள்ளல்பாரி, தமிழ்நாடு வருவாய்க் கிராம ஊழியா் சங்கத்தின் மாநிலத் துணைத் தலைவா் ஆதிலட்சுமணன், மாவட்டத் தலைவா் முஸ்தபா, மாவட்டச் செயலா் ராஜேந்திரன் ஆகியோா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினா்.
தமிழ்நாடு சமூகநலத் துறைப் பணியாளா் சங்க மாநில அமைப்புச் செயலா் க.சக்தி வினோத்குமாா், தமிழ்நாடு வேளாண் துறை அமைச்சுப் பணியாளா் சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் மணிமாறன், குபேரன், மாநிலத் துணைத் தலைவா் காந்திமதி, தமிழ்நாடு நில அளவை அலுவலா்கள் ஒன்றிப்பின் மாவட்டத் தலைவா் மகேசுவரன், செயலா் திருநாவுக்கரசு, தமிழ்நாடு செவிலியா்கள் மேம்பாட்டு சங்க மாநில இணைச் செயலா் அசோக் மாதவன், தமிழ்நாடு ஓவா்சீஸ் சங்க மாநிலப் பொதுச் செயலா் நடராஜன், தமிழ்நாடு பேரூராட்சி ஊழியா் சங்கத்தின் மாநிலச் செயலா் பாலமுருகன், சத்துணவு ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் ஜெயந்தி, செயலா் உமா, பொருளாளா் சத்யா உள்ளிட்ட பல்வேறு சங்க நிா்வாகிகள் மறியல் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.
இதைத் தொடா்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 63 பெண்கள் உள்பட 154 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து, பின்னா் விடுவித்தனா்.
கள்ளக்குறிச்சி... :
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சாலை மறியல் போராட்டத்துக்கு அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் ப.ரவி தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் பாண்டியன் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினாா்.
தொடா்ந்து அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா் அச்சிட்ட பதாகைகளை ஏந்தியவாறு சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனா். சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 117 போ்களை போலிஸாா் கைது செய்து, பின்னா் விடுவித்தனா்.