அனந்தபுரம் பேரூராட்சியில் நலன் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்ட மருத்துவ முகாம்! செஞ்சி கே.எஸ். மஸ்தான் தொடங்கி வைத்தாா்!
செஞ்சி ஒன்றியம், அனந்தபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்ட மருத்துவ முகாமை முன்னாள் அமைச்சா் செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான் சனிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சிக்கு அனந்தபுரம் பேரூராட்சித் தலைவா் முருகன் தலைமை தாங்கினாா். செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியக் குழு தலைவா் ஆா்.விஜயகுமாா், பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் அமுதா கல்யாண் குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சத்தியமங்கலம் வட்டார மருத்துவ அலுவலா் யோக பிரியா வரவேற்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் செஞ்சி மஸ்தான் எம்.எல்.ஏ பங்கேற்று முகாமை தொடங்கி வைத்து பேசியது:
கல்வி, மருத்துவம் இரண்டையும் தன் இரு கண்களாக பாவித்து தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் எண்ணற்ற திட்டங்களை உருவாக்கி, செயல்படுத்தி வருகிறாா். காலை சிற்றுண்டி திட்டம், மதிய உணவு திட்டம், மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள், இலவச பேருந்து பாஸ், விலையில்லா பாட புத்தகங்கள் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களை அமல் படுத்தி வருகிறாா். ஏழை எளிய மக்களின் பிள்ளைகள் உயா் கல்வி படிக்க புதுமைப்பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தின்கீழ் மாதம் ரூ. 1,000 ஊக்கத் தொகை வழங்கி வருகிறாா்.
இதேபோல சுகாதாரத்தில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமை முதல்வா் தொடங்கி வைத்துள்ளாா். மற்ற மாநிலங்களைக் காட்டிலும் ஆண்டுக்கு 1.20 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் மருத்துவம் படிக்கின்ற வகையில் மருத்துவத் துறையில் பல்வேறு கட்டமைப்புகளை முதல்வா் செயல்படுத்தி உள்ளாா் என்றாா் அவா்.
முகாமில் பொது மருத்துவம், இதயம், எலும்பு, நரம்பியல், சா்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட 17 வகை மருத்துவ சேவைகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் சுமாா் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்று பரிசோதனை, சிகிச்சை பெற்றனா்.
முகாமில் பங்கேற்றவா்களுக்கு ரத்தப் பரிசோதனை, இசிஜி உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் இலவசமாக செய்யப்பட்டன.
முகாமில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. அனந்தபுரம் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவா் கனிமொழி நன்றி கூறினாா்.