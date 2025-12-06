விழுப்புரம்
தைலாபுரத்தில் அம்பேத்கா் சிலைக்கு ராமதாஸ் மரியாதை!
அம்பேத்கரின் 69-ஆவது நினைவு தினத்தையொட்டி, அவரது சிலைக்கு பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸ் மாலை அணிவித்து மரியாதை.
அம்பேத்கரின் 69-ஆவது நினைவு தினத்தையொட்டி, திண்டிவனத்தை அடுத்த தைலாபுரம் தோட்டத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸ் சனிக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
தொடா்ந்து, பாகமகவினா் புகழஞ்சலி முழக்கங்களை எழுப்பினா். நிகழ்வில் கட்சியின் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டச் செயலா் ஜெயராஜ் மற்றும் நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.
பின்னா், மருத்துவா் ச.ராமதாஸ் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது: அண்ணல் அம்பேத்கா் வகுத்துத் தந்த சமூக நீதி கொள்கை உயா்த்திப் பிடிக்கப்பட வேண்டும். அவரைப் போன்ற ஒரு தலைவா் தோன்றவில்லையெனில், இந்தியாவில் ஒடுக்கப்பட்ட, பட்டியலின மற்றும் பிற சமூக மக்கள் கல்வி, வேலையில் சோ்ந்திருக்க முடியாது. அவா் விட்டுச்சென்ற கொள்கைக்காக தொடா்ந்து போராடுவோம், வெற்றிபெறுவோம் என்றாா்.