அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா்கள் உடல் நலனை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும்
அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா்கள் தங்கள் உடல் நலனை பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று விழுப்புரம் எஸ்.பி. ப.சரவணன் அறிவுறுத்தினாா்.
விழுப்புரத்திலுள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக மண்டலஅலுவலகத்தில் பாதுகாப்பான வாகனப் பயணம் குறித்த கருத்தரங்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மேலாண் இயக்குநா் க.குணசேகரன் தலைமை வகித்தாா். இந்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்று எஸ்.பி. ப.சரவணன் பேசியது:
பாதுகாப்பான வாகனப் பயணத்துக்காக தமிழக அரசு பல்வேறுவிதமான முனைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. சாலை விதிகளைப் பின்பற்றி, வேக வரம்பைக் கடைப்பிடித்தல், சிக்னல்களை பின்பற்றுதல், வளைவுகளில் முந்தி செல்லாமை, வாகனம் ஓட்டும்போது கைப்பேசியைப் பயன்படுத்தாமை, மது அருந்தி வாகனத்தை இயக்காமல் இருப்பது போன்றவற்றை பின்பற்றுவதன் மூலம் பாதுகாப்பான வாகனப் பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும்.
அரசுப் பேருந்துகளின் ஓட்டுநா்கள் தாங்கள் இயக்கும் பேருந்துகளில் பிரேக், டயா்கள், விளக்குகள் ஆகியவை சரியாக உள்ளதா என ஆய்வு செய்த பின்னா், அதை இயக்க வேண்டும். ஓட்டுநா்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு, உடல்நலனை நல்லமுறையில் பேணிப் பாதுகாத்து பேருந்தை இயக்க வேண்டும். பாதுகாப்பான பயணமே மகிழ்ச்சியான பயணத்துக்கு வழிவகுக்கும் என்றாா் எஸ்.பி. சரவணன்.
கருத்தரங்கில் பொது மேலாளா்கள் ஜி.ரவீந்திரன் (தொழில்நுட்பம்), இரா.ஜெகதீஷ் (விழுப்புரம்), முதுநிலைத் துணை மேலாளா் எஸ்.துரைசாமி (மனிதவளம்) உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.