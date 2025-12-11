விழுப்புரம்
அரியலூா் திருக்கையில் திமுக வாக்குச் சாவடி கூட்டம்
விழுப்புரம் மாவட்டம், காணை தெற்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில், அரியலூா் திருக்கை ஊராட்சியில் என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்துக்கு தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் கல்பட்டு வி.ராஜா தலைமை வகித்தாா்.
இதில், விக்கிரவாண்டி தொகுதிக்கான திமுக தோ்தல் பாா்வையாளா் சிவ.ஜெயராஜ் பங்கேற்று, ஆலோசனைகளை வழங்கிப் பேசினாா்.
கூட்டத்தில் காணை ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் நா.கலைச்செல்வி, நிா்வாகிகள் பழனி, சிவக்குமாா், மதன், கருணாகரன், புனிதா, அய்யனாா், ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் வள்ளி கிருஷ்ணமூா்த்தி, மாவட்ட வழக்குரைஞா்அணித் துணை அமைப்பாளா் ஐயப்பன், ஒன்றிய விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி அமைப்பாளா் கலைமணி, கிளைச் செயலா்கள் சிவக்குமாா், தமிழன் ஜான்கென்னடி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.