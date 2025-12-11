செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக கட்டுமானப் பணிகள் ஆய்வு
ரூ.5.96 கோடியில் கட்டப்பட்டு வரும் செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக கட்டுமானப் பணிகளை ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் விஜயகுமாா் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ஊரக மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை சாா்பில், ஒருங்கிணைந்த ஒதுக்கப்பட்ட வருவாய்த் திட்டத்தின் கீழ், புதிய ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
புதிய கட்டடத்தில் கீழ் தளம் மற்றும் முதல் தளத்தில் சுவா்கள் பூசும் பணிகள், தரை அமைத்து டைல்ஸ் பதிக்கும் பணி, பெயின்ட் அடித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகளை செஞ்சி ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் விஜயகுமாா் வியாழக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, பணிகள் விரைவாகவும் தரமாகவும் மேற்கொள்ள
அதிகாரிகளுக்கும் பணியாளா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
அப்போது, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பிரபா சங்கா், செஞ்சி மேற்கு ஒன்றியச் செயலா் விஜயராகவன், ஒன்றியப் பொறியாளா்கள் சதீஷ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.