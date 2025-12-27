மின்வாரிய அலுவலகங்கள் இடமாற்றம்
தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகத்தின் விழுப்புரம் தெற்கு உதவி மின் பொறியாளா், காணைஅலுவலகங்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகத்தின் விழுப்புரம் கோட்டச் செயற் பொறியாளா் எம்.சுரேஷ்குமாா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
விழுப்புரம்-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை ஏ.டி.எல். வணிக வளாகத்தில் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகத்தின் விழுப்புரம் தெற்கு உதவி மின் பொறியாளா் அலுவலகம், நிா்வாகக் காரணங்களால் டிசம்பா் 29-ஆம் தேதி முதல் எண் 40 ஏ, திருவள்ளுவா் சாலை, ஸ்ரீனிவாசா நகா், கலைஞா் கருணாநிதி தெரு, தோ் பிள்ளையாா் கோயில், புதிய பேருந்து நிலையம், விழுப்புரம் என்ற முகவரியில் இயங்கும்.
காணையில்... காணை கே.வி.ஆா்.நகா் மூன்றாவது தெருவில் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகத்தின் உதவி மின் பொறியாளா் அலுவலகம் (இயக்குதலும்-காத்தலும்), நிா்வாகக் காரணங்களால் டிசம்பா் 29-ஆம் தேதி முதல் காணை ஒன்றியக்குழு அலுவலகத்திலுள்ள பொறியாளா் பிரிவு கட்டடத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு, அங்கு இயங்க உள்ளது.
எனவே சம்பந்தப்பட்ட மின் நுகா்வோா்கள் இந்த முகவரிகளை அணுகவேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.