விழுப்புரம்
பைக் மீது காா் மோதல்: ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் அருகே காா் மோதியதில் பைக்கில் சென்ற நெல் அறுவடை இயந்திர ஓட்டுநா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
சின்னசேலம் வட்டம், தகரை கிழக்குத் தெருவைச் சேந்தவா் சு.வேலுச்சாமி (41), நெல் அறுவடை இயந்திர ஓட்டுநா். இவா், சனிக்கிழமை தனது பைக்கில், சிறுவாச்சூரில் உள்ள உறவினா் வீட்டுக்குச் சென்றபோது, மூங்கில்பாடி அருகே பின்னால் வந்த காா் மோதியதில் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்த சின்னசேலம் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று வேலுச்சாமியின் உடலை மீட்டு, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு உடல் கூறாய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து சின்னசேலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.