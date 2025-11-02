இளைஞரிடம் தங்கச் சங்கிலி வழிப்பறி
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே இளைஞரிடம் 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை வழிப்பறி செய்த அடையாளம் தெரியாத நபா்கள் குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
கெடாா் பெருமாள் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ராமச்சந்திரன் (34). இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை சென்னை - புதுச்சேரி கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் மரக்காணம் தீா்த்தவாரி கடற்கரை அருகே பைக்கில் சென்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது, பைக் திடீரென பழுதாகி நின்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, ராமச்சந்திரன் பைக்கை சாலையோரத்தில் நிறுத்தி, சீா்படுத்தியுள்ளாா். அப்போது, அங்கு காரில் வந்த அடையாளம் தெரியாத 3 நபா்கள் ராமச்சந்திரனுக்கு உதவி செய்வதுபோல அருகில் வந்து, அவா் அணிந்திருந்த 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்றுவிட்டனராம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், மரக்காணம் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.