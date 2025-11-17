சிறப்புத் தீவிர திருத்தப்பணிகளைக் கண்காணிக்க வேண்டும் முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடி
விழுப்புரம்: வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப்பணிகளை திமுகவினா் முழுமையாகக் கண்காணித்து, எந்த வாக்காளா்களும் விடுபடாமல் இருக்கும் வகையில் பணியாற்றிட வேண்டும் என கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான க.பொன்முடி எம்.எல்.ஏ. தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரம் கலைஞா் அறிவாலயத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற தெற்கு மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளா் பொன்.கெளதமசிகாமணி தலைமை வகித்தாா். விக்கிரவாண்டி தொகுதி எம்.எல்.ஏ. அன்னியூா் அ.சிவா, மாவட்ட அவைத் தலைவா் ம. ஜெயச்சந்திரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்று, கட்சியினருக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கி க.பொன்முடி மேலும் பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப்பணிகள் நவம்பா் 4-ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பா் 4-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. தமிழகத்தில் இந்த பணிகளை உரிய கால அவகாசம் வழங்காமல் மேற்கொள்ளக்கூடாது என திமுக மற்றும் அதன் தலைமையிலான கூட்டணிக் கட்சிகள் வலியுறுத்தி, தீா்மானமும் நிறைவேற்றியுள்ளது. மேலும் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது. சட்ட ரீதியிலான நடவடிக்கைகளை நாம் மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
இந்த நடவடிக்கை ஒருபுறம் இருக்க, தீவிர திருத்தப்பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. எனவே, விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்டத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள வாக்குச்சாவடி முகவா்கள், தோ்தல்பணிக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் தங்கள் பகுதிக்குள்பட்ட இடங்களில் நடைபெறும் பணிகளை முழுமையாகக் கண்காணிக்க வேண்டும். எந்த வாக்காளா் பெயரும் பட்டியலிருந்து விடுபடாத வகையில் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும். இதை கட்சி நிா்வாகிகள் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றாா்.
கூட்டத்தில் மாவட்டத் துணைச் செயலா்கள் டி.என்.முருகன், ரா.கற்பகம், தொகுதிப் பாா்வையாளா் காா்த்திகேயன், தலைமைக் கழக வழக்குரைஞா் சுவை.சுரேஷ், மாநில மகளிா் பிரசாரக் குழுச் செயலா் தேன்மொழி, செயற்குழு உறுப்பினா்கள் டி.செல்வராஜ், எம்.அப்துல்சலாம், பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள், ஒன்றிய, நகரச் செயலா்கள், பேரூா் கழகச் செயலா்கள், தோ்தல்பணிக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.