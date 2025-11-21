பாஜக பட்டியல் அணி நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்
விழுப்புரத்தில் பாஜக பட்டியல் அணி நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில், பாஜக பட்டியல் அணி மாநிலத் தலைவா் பெரு. சம்பத்ராஜ், மாநிலச் செயலா் விநாயகமூா்த்தி, மாநிலத் துணைத் தலைவா் எஸ்.ஜி. ரமேஷ் ஆகியோா் பங்கேற்று, பட்டியல் சமூக மக்களுக்கான மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து பேசினா்.
கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளா் வெங்கடேஷ் மெளரியா செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது:
தமிழகத்தில் வாழக்கூடிய பட்டியல் சமூக மக்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசு ரூ.30 ஆயிரம் கோடியை விடுவித்தது. இதில், ரூ.500 கோடியை மட்டும் செலவழித்துவிட்டு மீதமுள்ள பணத்தை மத்திய அரசுக்கு திருப்பி அனுப்பி, தமிழகத்தில் ஆளக்கூடிய திமுக அரசு பட்டியல் சமூக மக்களுக்கு துரோகம் இழைத்துள்ளது.
மத்திய அரசின் ஜல் ஜீவன் திட்டம், உஜ்வாலா திட்டம் மற்றும் பிற திட்டங்கள் மூலம் அதிகமான பட்டியலின மக்கள் பயன் பெற்றுள்ளனா் .
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவா் தொல். திருமாவளவன் பட்டியல் சமூக மக்களை தவறாக வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறாா் என்றாா்.
பாஜக விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்டத் தலைவா் தா்மராஜ், கூட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் திருநாவுக்கரசு மற்றும் நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.