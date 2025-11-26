ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு வந்த இந்திய கடலோரக் காவல் படை கமாண்டன்ட் எஸ்.எஸ்.தசிலா, மாவட்ட கமாண்டா் சுனதி சா்மா. உடன் ஆரோவில் அறக்கட்டளையினா்.
ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு வந்த இந்திய கடலோரக் காவல் படை கமாண்டன்ட் எஸ்.எஸ்.தசிலா, மாவட்ட கமாண்டா் சுனதி சா்மா. உடன் ஆரோவில் அறக்கட்டளையினா்.
விழுப்புரம்

ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு கடற்படை அதிகாரிகள் வருகை

இந்திய கடலோரக் காவல் படை அதிகாரிகள் புதன்கிழமை ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு வந்து ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகிகளிடம் கலந்துரையாடினா்.
விழுப்புரம்: இந்திய கடலோரக் காவல் படை அதிகாரிகள் புதன்கிழமை ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு வந்து ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகிகளிடம் கலந்துரையாடினா்.

இது குறித்து ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகம் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: இந்திய கடலோரக் காவல் படை (புதுச்சேரி) அதிகாரிகளான கமாண்டன்ட் எஸ்.எஸ்.தசிலா, மாவட்ட கமாண்டா் சுனதி சா்மா ஆகியோா் புதன்கிழமை ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு வந்தனா்.

ஆரோவில் சா்வதேச நகரின் வளா்ச்சி மற்றும் கல்வி முறை, கடற்கரை கிராமங்கள் பாதுகாப்பு, கடற்கரை தூய்மைப் பணிகள், மீனவா்கள் நலன், ஆரோவில் இளைஞா்களின் சேவை உள்ளிட்டவை குறித்த ஆரோவில் அறக்கட்டளை சிறப்பு செயல் அதிகாரி ஜி.சீத்தாராமன், மூத்த ஆலோசகா் வேணுகோபால், ஆலோசகா் கோஷி வா்கீஸ் ஆகியோருடன் கடற்படை அதிகாரிகள் கலந்துரையாடினா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

