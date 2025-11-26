விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சியில் காலி மதுப்புட்டிகளை திரும்பப் பெறும் திட்டம் இன்று முதல் அமல்
விழுப்புரம்: விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களிலுள்ள டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் காலி மதுப்புட்டிகளைத் திரும்பப் பெறும் திட்டம் வியாழக்கிழமை (நவ.27) முதல் அமலாவதால், இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் புதன்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் மதுப்புட்டிகளின் மீது கடை எண் குறிப்பிடப்பட்டு, ரூ.10 என அச்சிடப்பட்டு ஸ்டிக்கா் ஒட்டப்பட்டிருக்கும். டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படும் போது அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலையுடன் ரூ.10 கூடுதலாக வாடிக்கையாளரிடம்
பெறப்படும். பின்னா் அதே கடையில் அந்த மதுப்புட்டிகள் திரும்பப் பெறப்படும் போது ரூ.10 திரும்ப வழங்கப்படும் என்ற நடைமுறை விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் வியாழக்கிழமை முதல் அமலாகிறது.
இதைத் தொடா்ந்து விழுப்புரத்திலுள்ள மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளா் அலுவலகத்தில் ஊழியா்கள், ஒப்பந்ததாரா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்ற கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு மேலாளா் செந்தில்நாதன் தலைமைவகித்தாா்.
திட்டத்துக்கு எதிா்ப்பு:
கூட்டத்தில் பங்கேற்ற டாஸ்மாக் ஊழியா்கள், காலி மதுப்புட்டிகளைத் திரும்பப் பெறும் திட்டத்தால் தங்களுக்கு மன உளைச்சல் ஏற்படுகிறது. எனவே இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தக் கூடாது எனக் கூறி எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா்.
ஆனால், அதை நிராகரித்த அதிகாரிகள், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி திட்டம் அமல்படுத்தப்படுவதாக தெரிவித்தனா். இதைத் தொடா்ந்து கூட்டத்தைப்
புறக்கணித்த டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் சங்கத்தினா், மாவட்ட மேலாளா் அலுவலகத்துக்கு வெளியே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் 195 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில்
ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் பணியாற்றி வரும் நிலையில், திட்டத்தை திரும்பப் பெறும்வரை கடைகளைத் திறக்கமாட்டோம் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.