விழுப்புரம்
சத்துணவு மையங்களுக்கு எரிவாயு அடுப்புகள்: செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ வழங்கினாா்
செஞ்சி: விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள 60 ஊராட்சிகளில் உள்ள மத்திய சத்துணவு மையங்களுக்கு எரிவாயு அடுப்புகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு, செஞ்சி ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் விஜயகுமாா் தலைமை தாங்கினாா். வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் நடராஜன் வரவேற்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சா் செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ கலந்துகொண்டு 60 ஊராட்சிகளில் உள்ள மத்திய சத்துணவு மையங்களுக்கு எரிவாயு அடுப்புகளை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பிரபா சங்கா், நிா்வாகிகள் வாசு, அய்யாதுரை, குமாா், அலுவலக உதவியாளா்கள் எழிலரசி, சரஸ்வதி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். மண்டல துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பா்குணன் நன்றி கூறினாா்.