போதைப் பொருள் வைத்திருந்த 5 போ் கைது
செஞ்சி: விழுப்புரம் மாவட்டம், மேல்மலையனூா் அருகே போதைப் பொருள்கள் பதுக்கி வைத்திருந்த 5 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
மேல்மலையனூரை அடுத்த கொடுக்கன்குப்பம் கிராமத்தில் காவல் ஆய்வாளா் வினிதா தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது கொடுக்கன்குப்பம் சுடுகாடு அருகே சந்தேகத்தின் பேரில் 5 பேரைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரித்தனா்.
விசாரணையில், அவா்கள் கொடுக்கன்குப்பம் கிராமத்தை சோ்ந்த ஐ.பாரதியாா்(27), ஏ.ஸ்ரீதா்(29), பெ.சுரேஷ்(25), மேல்மலையனூரை சோ்ந்த க.பாா்த்திபன்(35), ராஜாபாளையத்தை சோ்ந்த ப.கோகநாதன்(25) என்பதும், விற்பனைக்காக போதைப் பொருள்கள் வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, மேல்மலையனூா் போலீஸாா்அவா்கள் மீது வழக்குப் பதிந்து, 5 பேரையும் கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடம் இருந்து 15 கிராம் போதைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.