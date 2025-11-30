ஆடு திருட்டு வழக்கில் இருவா் கைது
உளுந்தூா்பேட்டை அருகே பாண்டூா் கிராமத்தில் ஆடு திருட்டு வழக்கில், தேடப்பட்டு வந்த இருவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பாண்டூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் நா.குமாா் (46), விவசாயி. இவரது வீட்டின் தொழுவத்தில் இருந்து நவ.22-ஆம் தேதி காலையில் 5 ஆடுகளில் ஒரு ஆடு திருட்டுப் போனது.
இதையடுத்து மறுநாள் மடப்பட்டில் நடைபெற்ற ஆட்டுச்சந்தைக்குச் சென்ற குமாா், அங்குள்ள வியாபாரிகளிடம் விசாரித்துள்ளாா். அதில் குமாரின் ஆட்டை ரூ.7 ஆயிரத்துக்கு இரு இளைஞா்கள் விற்பனை செய்ததும், அவா்களின் புகைப்படத்தை வியாபாரி கைப்பேசியில் எடுத்து வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து இருவரின் புகைப்படத்தை பெற்ற குமாா், அந்த விவரங்களைக் குறிப்பிட்டு உளுந்தூா்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா்.
இதன் பேரில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் பிரீத்தா வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வந்தாா். விசாரணையில் திருட்டில் ஈடுபட்டவா்கள் உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், எம். குன்னத்தூரைச் சோ்ந்த ஆ.வெற்றிவேல் (20), க.திவாகா் (20) எனத் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி, உளுந்தூா்பேட்டை கிளைச் சிறையில் அடைத்தனா்.