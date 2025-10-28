முகம் சிதைந்த நிலையில் இளைஞா் சடலம்: போலீஸாா் விசாரணை!
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை அருகே முகம் சிதைந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை இளைஞரின் சடலம் மீட்கப்பட்டது.
உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், இருந்தை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் அந்தோனி ஆரோக்கிய ஜோ (20). இவா் திங்கள்கிழமை இரவு நண்பா்கள் சிலருடன் வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றாராம். இரவு வெகுநேரமாகியும் அவா் வீடு திரும்பிவில்லை.
இந்த நிலையில், இருந்தை கிராமத்திள்ள மாதா கோவில் வளாகத்தில் உடலில் ரத்தக் காயங்களுடன் முகம் சிதைந்த நிலையில் அந்தோனி ஆரோக்கிய ஜோ சடலமாகக் கிடந்தாா். இதை கண்ட கிராம மக்கள், திருநாவலூா் போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
அதன்பேரில் காவல் ஆய்வாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி தலைமையிலான போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று, சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் இதுகுறித்து வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
அந்தோனி ஆரோக்கியஜோவுடன் திங்கள்கிழமை இரவு உடன் சென்றவா்கள் யாா் என்ற விவரத்தை பெற்ற திருநாவலூா் போலீஸாா், அவா்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். நண்பா்களுடன் ஏற்பட்ட தகராறில் அவா் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என போலீஸாா் சந்தேகிக்கின்றனா்.