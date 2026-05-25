Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
விழுப்புரம்

பத்தாம் வகுப்பு தோ்வில் தோல்வி: மாணவி தற்கொலை

News image

தற்கொலை - தினமணி

Updated On :25 மே 2026, 1:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் அருகே பத்தாம் வகுப்புத் தோ்வில் தோல்வியடைந்த மாணவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

விழுப்புரம் வட்டம், பள்ளித்தென்னல், மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ராஜேந்திரன் மகள் தா்ஷினி (16). இவா், கண்டமங்கலம் பகுதியில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் 10-ஆம் வகுப்பில் பயின்றாா்.

இந்நிலையில், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்னா் தோ்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில் தா்ஷினி 10-ஆம் வகுப்பு அரசுப் பொதுத்தோ்வில் கணிதப் பாடத்தில் தோல்வியடைந்தாா்.

இதனால், கடந்த சில நாள்களாக மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்து வந்த தா்ஷினி சனிக்கிழமை வீட்டில் தூக்குபோட்டுத் தற்கொலைக்கு முயன்றாா்.

இதையடுத்து உறவினா்கள் அவரை மீட்டு புதுச்சேரி கதிா்காமம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு மருத்துவா் பரிசோதித்தபோது, தா்ஷினி ஏற்கெனவே உயிரிழந்திருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கண்டமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

தனியாா் கல்லூரி மாணவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தனியாா் கல்லூரி மாணவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

பத்தாம் வகுப்பு தோ்வில் குறைவான மதிப்பெண்: மாணவி தற்கொலை

பத்தாம் வகுப்பு தோ்வில் குறைவான மதிப்பெண்: மாணவி தற்கொலை

தோ்வில் தோல்வி: மாணவன் தற்கொலை

தோ்வில் தோல்வி: மாணவன் தற்கொலை

தோ்வில் தோல்வி: மாணவன் தற்கொலை

தோ்வில் தோல்வி: மாணவன் தற்கொலை

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin