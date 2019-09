சிறுபான்மையின மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை: மாவட்ட ஆட்சியர்

சிறுபான்மையின மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் வெ.அன்புச்செல்வன் தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சிறுபான்மையினர் சமூகத்தை சார்ந்த, கல்வியில் சிறந்து விளங்கி பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில், கல்வியை தொடர்ந்து பயில முடியாத மாணவிகளுக்கு அரசு உதவித் தொகை வழங்குகிறது. இந்த மாணவிகளை அங்கீகரித்து ஊக்குவிக்கும் வகையில் "பேகம் ஹஸரத் மஹால் தேசிய கல்வி உதவித் தொகை' என்றத் திட்டம் 9-ஆம் வகுப்பு முதல் பிளஸ்2 வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்தத் திட்டத்தில் 2018-19-ஆம் ஆண்டுக்கு கல்வி உதவித் தொகை பெறுவதற்கு www.maef.nic.in என்ற இணையதள முகவரியில் செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மத்திய - மாநில அரசுத் திட்டங்களின் மூலம் கல்வி உதவித்தொகை பெற்றிருப்பின், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கல்வி உதவித்தொகை பெற இயலாது.

9 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை ரூ.10 ஆயிரமும், பிளஸ்1 முதல் பிளஸ்2 வகுப்பு வரை ரூ.12 ஆயிரமும் இரண்டு தவணைகளில் மாணவிகளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.

இந்த கல்வி உதவித் தொகையில் சேர்க்கை, கற்பிக்கும் கட்டணம், புத்தகங்கள், எழுதுபொருள்கள் மற்றும் உண்டி உறைவிடம் ஆகிய செலவினங்களும் அடங்கும்.

குறைந்தபட்சம் 50 சதவிகிதம் மதிப்பெண்கள் அல்லது அதற்கு இணையான தர மதிப்பெண்கள் முந்தய வகுப்புகளில் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

மாணவிகளின் பெற்றோர், பாதுகாவலரின் ஆண்டு வருமானம் அனைத்து வழிகளிலும் ரூ.2 லட்சத்துக்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.

ஏற்கெனவே குறிப்பிட்ட இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பித்து, அதை பதிவிறக்கம் செய்து அனைத்து சான்றாவணங்களுடன் பள்ளி தலைமையாசிரியரால் சான்றளிக்கப்பட்ட கையொப்பத்துடன் அனைத்து ஆவணங்களையும் செப்.30-ஆம் தேதிக்குள் The Secretary & CEO, Maulana Azad Educational Foundation, Maulana Azad Campus, Chelmsford Road, Opposite New Delhi Railway Station (Paharganj side), New Delhi-110 055 என்ற முகவரிக்கு சென்றடையும் வகையில் அனுப்பப்பட வேண்டும்.

விண்ணப்பத்துடன், பள்ளித் தலைமையாசிரியரால் சான்றளிக்கப்பட்ட புகைப்படம், நிறுவன சரிபார்ப்பு படிவம், சுய சான்றொப்பத்துடன் கூடிய முந்தைய வகுப்பின் மதிப்பெண் சான்றிதழ், ஆண்டு வருமானச் சான்றிதழ், சிறுபான்மையின சாதி சான்றிதழ், வங்கிக் கணக்கு எண் மற்றும் ஐஊநஇ எண் விவரங்கள் அடங்கிய வங்கிக் கணக்கு புத்தகம் நகல், ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவை இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று அதில் ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.