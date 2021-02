கடலூரில் ஒரே நாளில் 185 மி.மீ. மழை பதிவு: 90 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிப்ரவரியில் பலத்த மழை

Published on : 22nd February 2021 01:40 AM