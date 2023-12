கடலூா் மாவட்டத்தில் 225 ஹெக்டோ் பயிா்கள் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளன : அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

கடலூா் மாவட்டத்தில் 225 ஹெக்டோ் பயிா்கள் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளன : அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

By DIN | Published On : 04th December 2023 01:33 AM | Last Updated : 04th December 2023 01:33 AM | அ+அ அ- |