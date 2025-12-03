அதிமுக - பாஜக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால் காவிரி - வெள்ளாறு இணைக்கப்படும்: நயினாா் நாகேந்திரன்
அதிமுக - பாஜக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் காவிரி - வெள்ளாறு இணைப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
கடலூா் மாவட்டம், திட்டக்குடி அருகே உள்ள லக்கூா் பகுதியில் பாஜக சாா்பில் ‘தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனின் பயணம்’ என்ற தலைப்பில் அக்கட்சி மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் புதன்கிழமை அரசியல் பிரசார சுற்றுப் பயணத்தில் ஈடுப்பட்டாா்.
அப்போது, லக்கூா் கிராமத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு மற்றும் குறைகேட்பு கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா். பின்னா், அவா் பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி அரசு அமைந்தவுடன் காவிரி - வெள்ளாறு இணைப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மக்காச்சோளத்திலிருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள்கள் தயாரிக்க தனியாா் முன்னெடுப்புடன் இந்தப் பகுதியில் தொழிற்சாலை கொண்டுவரப்படும். பெண்ணாடம் பகுதியில் புறவழிச்சாலை அமைக்கப்படும். கிராம மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று லக்கூா் பகுதியில் அரசு மருத்துவமனை கொண்டுவரப்படும் என்றாா்.
பின்னா், நயினாா் நாகேந்திரன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: திமுக ஆட்சி ஆன்மிகத்துக்கு எதிரானது; ஒரு தலைபட்சமானது. தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என நினைக்கும் கட்சியில் ஓரணியில் சேர வேண்டும்.
நகராட்சி நிா்வாகத் துறையில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக புகாா் எழுந்துள்ள நிலையில், அதுகுறித்து விசாரிக்கப்பட வேண்டும். மழை பாதிப்புகளை தடுக்க தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை. மாறாக, உதயநிதி ஸ்டாலினை முதல்வராக்கத்தான் திமுக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்றாா்.