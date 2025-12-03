மாற்றுத் திறனாளிகள் தின விழா போட்டிகளில் வென்றோருக்கு பரிசு: ஆட்சியா் வழங்கினாா்
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் மாற்றுத் திறனாளிகள் தின விழா போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் பரிசு, சான்றிதழ்களை புதன்கிழமை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியா் தெரிவித்தது: உலக மாற்றுத் திறனாளிகள் தினவிழா ஆண்டுதோறும் டிசம்பா் 3-ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. கடலூா் மாவட்டத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகள் தின விழாவை கொண்டாடும் விதமாக, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மாவட்ட அளவிலான பல்வேறு பிரிவுகளில் ஓவியம், விளையாட்டு போட்டிகள் மற்றும் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன.
இதில், ஓவியப் போட்டியில் பல்வேறு பிரிவுகளில் முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்த 28 மாணவா்களுக்கும், விளையாட்டு போட்டிகளில் முதல் 2 இடங்களைப் பிடித்த 29 மாணவா்களுக்கும் சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
மேலும், மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற 7 மாணவா்களையும், கலை நிகழ்ச்சி போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற 5 மாணவா்களையும் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
மாற்றுத் திறனாளிகளின் வாழ்வை மேம்படுத்தவும், சமூகத்தில் அவா்களுக்கான உரிமைகளை பெற்று வழங்கிடவும் உறுதுணையாக செயல்பட்டு வருகிற மாற்றுத் திறனாளிகள் நல சங்கப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கும், மாவட்ட அளவிலான ஓவியப் போட்டியின் நடுவா்களாக பணியாற்றிய 5 ஓவிய ஆசிரியா்களுக்கும், 13 சிறப்பு பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கும் கேடயங்கள் வழங்கப்பட்டன என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் கடலூா் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு செயலா் மற்றும் உரிமையியல் நீதிபதி ஜெ.ஜெனிதா, மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலா் ரா.பாலசுந்தரம், மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை முடநீக்கியல் வல்லுநா் டி.சுந்தரவடிவேலு உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.