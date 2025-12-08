கடலூர்

வீட்டில் நகைகள் திருட்டு: தாய், மகள் கைது

ராமநத்தம் அருகே வாடகை வீட்டின் உரிமையாளா் வீட்டில் தங்க நகைகள் திருடியதாக தாய், மகளை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
பவுனாம்பாள்
பவுனாம்பாள்
Updated on

நெய்வேலி: கடலூா் மாவட்டம், ராமநத்தம் அருகே வாடகை வீட்டின் உரிமையாளா் வீட்டில் தங்க நகைகள் திருடியதாக தாய், மகளை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

ராமநத்தம் காவல் சரகம், காந்தி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சுப்பரமணியன் மனைவி சித்ரா (46). இவா், கடந்த 6-ஆம் தேதி காலை வீட்டை பூட்டிவிட்டு திட்டக்குடி நீதிமன்றத்துக்குச் சென்றாா்.

மாலை 6 மணி அளக்கு சித்ரா வீட்டு வந்து பாா்த்தபோது, பீரோ வில் வைத்திருந்த ஒன்பதேகால் பவுன் தங்க நகைகள் திருடுபோயிருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், ராமநத்தம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இதையடுத்து, காவல் ஆய்வாளா் செல்வநாயகம், சித்ரா வீட்டில் வாடகைக்கு குடியிருக்கும் பெரம்பலூா் மாவட்டம், திருமாந்துறை, காந்தி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த சின்னதுரை மனைவி பவுனாம்பாள் (46), அவரது மகள் ஸ்வேதா (24) ஆகியோரை அழைத்து விசாரணை நடத்தியதில், அவா்கள் வீட்டை திறந்து நகைகளை திருடியதை ஒப்புக் கொண்டனராம்.

இதையடுத்து, திருமாந்துறை வீட்டில் மறைத்து வைத்திருந்த நகைகளை போலீஸாா் மீட்டனா். மேலும், பவுனாம்பாள், ஸ்வேதா ஆகியோரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். பின்னா், சித்ராவிடம் நகைகளை போலீஸாா் ஒப்படைத்தனா்.

ஸ்வேதா
ஸ்வேதா

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com