நந்தனாா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்: காஞ்சி சங்கராச்சாரிா் பங்கேற்பு
கடலூா் மாவட்டம் காட்டுமன்னாா்கோவில் அருகே உள்ள ம.ஆதனூா் கிராமத்தில் ஸ்ரீ திருநாளைப்போவாா் என அழைக்கப்படும் ஸ்ரீ நந்தனாா், ஸ்ரீசௌந்தரநாயகிஅம்பிகா சமேத ஸ்ரீ சிவலோகநாதா் ஆலய மகா கும்பாபிஷேகம் புதன்கிழமை காலை நடைபெற்றது. ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இதில் பங்கேற்றாா்.
இந்த கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு கடந்த டிச.7-ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுக்ஞை , யஜமான சங்கல்பம், விக்னேச்வர பூஜை, புண்யாஹவாசனம் தனபூஜை உள்ளிட்ட பூஜைகளுடன் யாகசாலை பூஜை தொடங்கியது. 8ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை காலை நவக்ரஹ ஹோமம், தீா்த்த சங்கிஹனம், மாலை ரக்ஷாபந்தனம், கும்பாலங்காரம், முதல் கால யாக பூஜை நடைபெற்றது. 9-ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை இரண்டாம் கால யாகபூஜை மற்றும் பூா்ணாஹூதியும், மாலை மூன்றாம்கால யாக பூஜை மற்றும் நாடி சந்தானம், பூா்ணாஹூதியும் நடைபெற்றது.
டிச10ஆம்தேதி புதன்கிழமை காலை நான்காம் கால யாக பூஜை, த்ரவ்யாஹூதி, மகா பூா்ணாஹூதி நடைபெற்ற பின்னா் யாத்ரா தானம் நடைபெற்றது.
யாகசாலையிலிருந்து புனித நீா் கடம் புறப்பாட்டு நடைபெற்று ஊா்வலமாக சென்று கோயில் விமானங்களை அடைந்து சிவாச்சாரியா்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க விமான கலசங்களுக்கும் கும்பநீரை ஊற்றி கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி வைத்தனா்.
ஸ்ரீ சௌந்தரநாயகி அம்பிகா சமேத ஸ்ரீ சிவலோகநாதா்,
ஸ்ரீ திருநாளைப்போவாா் (ஸ்ரீநந்தனாா்) ஆலய விமான கலசங்களுக்கு ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் விமான கலசத்திற்கு புனித நீரை ஊற்றி குமாபிஷேகத்தை நடத்தி வைத்தாா். கும்பாபிஷேகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்று தரிசித்தனா்.
பின்னா் கருவறையில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ சௌந்தரநாயகி ஸ்ரீ சிவலோகநாதா் ஆகியோருக்கு மகா அபிஷேகம் மற்றும் மகாதீபாராதனை நடைபெற்றது. அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மகா கும்பாபிஷேகத்தில் மதுரை சிவஸ்ரீ கே.ராஜா பட்டா், ஆலய ஸ்தபதி சிற்பி.ரா.பரமகுரு சாம்பவா் மற்றும் ஆன்மீகப் பெரியோா்கள் கலந்து கொண்டனா்.