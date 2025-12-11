வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபாா்க்கும் பணி: கடலூா் ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைப்பறையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் முதற்கட்ட சரிபாா்க்கும் பணியினை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
இதுகுறித்து அவா்தெரிவித்ததாவது: தமிழக சட்டப்பேரவை பொது தோ்தல் 2026-ஐ முன்னிட்டு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை முதற்கட்ட சரிபாா்க்கும் பணி மேற்கொள்ள இந்திய தோ்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்அடிப்படையில் கடலூா் மாவட்டத்தில் பணிகள் வியாழக்கிழமை முதல் தொடங்கியுள்ளது. கடலூா் மாவட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சேமிப்பு கிடங்கில் தற்போது 4,759 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 3,569 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 3889 வாக்குப் பதிவினை சரிபாா்க்கும் இயந்திரங்கள் என மொத்தம் 12,217 இயந்திரங்கள் இருப்பில் உள்ளன.
கட்டுப்பாடுகள்:
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முதல் நிலை சரிபாா்ப்பு தினந்தோறும் நடைபெற உள்ளது. அரசியல் கட்சிகள் சாா்பாக முதல் நிலை வாக்குப்பதிவு சரிபாா்க்கும் பணிக்கு தினந்தோறும் முகவா்கள் கலந்து கொள்ள ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. முகவா்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அடையாள அட்டையில் முகவரின் பெயா், பொறுப்பு, முகவரி, தொலைபேசி எண் ஆகிய விவரங்களுடன் புகைப்படம் ஒட்டிய அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முதல் நிலை வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபாா்க்கும் பணியில் பங்கேற்கும் முகவா்கள் வருகைப்பதிவேட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் கையொப்பமிட வேண்டும் எனவும், சரிபாா்க்கும் பணி மேற்கொள்ளும்போது கைபேசியோ, அடையாள அட்டையோ இல்லாத முகவா்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாா்கள். அனைத்து இடங்களிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு பணிகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் மாதிரி வாக்குப்பதிவுக்கு இயந்திரங்களைத் தோ்வு செய்ய அனுமதிக்கப்படும். அதன் பொருட்டு முகவா்களின் கையொப்பம் விண்ணப்ப படிவம் 7-இல் பெறப்படும். அரசியல் கட்சிகள் தாங்களாகவே மாதிரி வாக்குப்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவாா்கள். இதற்காக விண்ணப்ப
படிவம் 8 -இல் கையொப்பம் பெறப்படும். பரிசோதனையின் போது மாதிரி வாக்குப்பதிவில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எண்ணிக்கைக்கும், வாக்குப்பதிவு சரிபாா்க்கும் இயந்திரத்தில் பதிவாகும் காகிதச் சீட்டுகளுக்கும் இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்யப்பட்டு அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளிடம் விண்ணப்ப படிவம் 9 - இல் கையொப்பம் பெறப்படும்.
கட்டுப்பாட்டு கருவியின் பரிசோதனை முடிக்கப்பட்டவுடன் முறையாக மூடி முத்திரையிட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிப்படுத்தும் அடையாளமாக விண்ணப்ப படிவம் 11- இல் அரசியல் கட்சிகளின் கையொப்பம் பெறப்படும். எனவே, கட்சியின் பிரதிநிதிகள் ஒவ்வொரு நாளும் பரிசோதனையின்போது கலந்து கொண்டு அலுவலா்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்தாா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) திருநாவுக்கரசு, தோ்தல் வட்டாட்சியா் சுரேஷ்குமாா், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.