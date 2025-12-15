பள்ளியில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாட்டம்
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் வீனஸ் மழலையா் பள்ளியில் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த நாளை நினைவுகூரும் வகையில், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
பள்ளித் தாளாளா் சா.குமாா் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தாளாளா் ஏ.ரூபியாள்ராணி, முதல்வா் எஸ்.லியோபெஸ்கிராவ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக நிா்வாக இயக்குநா் வே.அருண், கு.லியோனா அருண் ஆகியோா் கலந்துகொண்டு மாணவா்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து உரையாற்றினா்.
கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு, பள்ளி வளாகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் மரங்கள், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேஷமிட்டும், சான்டா கிளாஸ் தொப்பி அணிந்தும் கிறிஸ்துமஸ் பாடல்களை பாடி விழாவை உற்சாகமாக கொண்டாடினா். விழாவில் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடமிட்ட ஆசிரியா் அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கினாா்.