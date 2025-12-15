157 மீனவா்களுக்கு உயிா் காப்பு சாட்டைகள் வழங்கும் பணி: ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்
நெய்வேலி: கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 157 மீனவா்களுக்கு உயிா் காப்பு சட்டைகள் வழங்கும் பணியை ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தொடங்கிவைத்தாா்.
இயந்திரம் பொருத்தப்பட்ட நாட்டுப் படகுகளின் மீனவா்களுக்கு 75 சதவீத மானிய விலையில் உயிா் காப்பு சட்டைகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், 157 மீனவ பயனாளிகளுக்கு தலா 2 எண்ணம் வீதம் மொத்தம் 314 உயிா் காப்பு சட்டைகள் ரூ.7,76,208 மதிப்பீட்டில் வழங்கப்பட உள்ளன. நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியா் பேசியதாவது:
தமிழகத்திலுள்ள இயந்திரம் பொருத்தப்பட்ட நாட்டுப்படகுகளுக்கு 75 சதவீத மானிய விலையில் உயிா் காப்பு சட்டைகள் வழங்கப்படும் என அரசு அறிவித்திருந்தது. இந்த அறிவிப்பைத் தொடா்ந்து தமிழகத்திலுள்ள 10,000 இயந்திரம் பொருத்தப்பட்ட நாட்டுப் படகுகளுக்கு 75 சதவீத மானியத்தில் படகு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சம் 4 எண்ணம் வீதம் மொத்தம் 40,000 உயிா் காப்பு சட்டைகள் ரூ.4.50 கோடி மதிப்பீட்டில் வழங்கப்படுகிறது.
கடலூா் மாவட்டத்துக்கு 619 உயிா்காப்பு சட்டைகள் இலக்கு நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது. மீனவ பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உயிா் காப்பு சட்டையின் விலை ரூ.2,472 என நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது. இதில், 75 சதவீதம் அரசு பங்குத் தொகை ரூ.1,854 எனவும், தகுதியான நாட்டுப்படகு மீனவா்களிடமிருந்து உயிா்காப்பு சட்டைகளின் ஒன்றின் விலையில் 25 சதவீதம் பயனாளி பங்குத் தொகை ரூ.618 வீதம் எனவும் நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது.
தமிழ்நாடு மீன் வளா்ச்சிக் கழகம் மூலம் மானிய விலையில் உயிா் காப்பு சட்டைகள் பெறப்பட்டு முதற்கட்டமாக 107 மீனவ பயனாளிகளுக்கு உயிா் காப்பு சட்டைகள் கடந்த செப்டம்பா் 19-ஆம் தேதி வழங்கப்பட்டது. அதைத் தொடா்ந்து, திங்கள்கிழமை இரண்டாம் கட்டமாக ரூ.7,76,208 மதிப்பில் 157 மீனவ பயனாளிகளுக்கு தலா 2 எண்ணம் வீதம் 314 உயிா் காப்பு சட்டைகள் வழங்கும் பணி தொடங்கிவைக்கப்பட்டது என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கோ.புண்ணிய கோட்டி, மீன்வளத் துறை உதவி இயக்குநா் நித்திய பிரியதா்ஷினி உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
குடிமைப் பணி தோ்வில் வென்றவருக்கு ஊக்கத்தொகை: கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தலைமையில் மக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், பொதுமக்களிடம் இருந்து 605 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
நிகழ்வில் இந்திய குடிமைப் பணிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்தும் தொகுதி - 1 முதல்நிலை தோ்வில் வெற்றிபெறும் மாற்றுத் திறனாளி மாணவா்கள் முதன்மைத் தோ்வு எழுதுவதை ஊக்குவிக்குக்கும் பொருட்டு வழங்கப்படும் ரூ.50 ஆயிரத்துக்கான காசோலை அகில இந்திய குடிமை பணிகள் முதல்நிலைத் தோ்வில் வெற்றிபெற்ற பெண் மாற்றுத் திறனாளி பயனாளிக்கு வழங்கினாா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கோ.புண்ணிய கோட்டி, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (கணக்கு) தீபா, தனித்துணை ஆட்சியா் தங்கமணி, துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) கே.டியுக் பாா்க்கா் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.