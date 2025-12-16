கடலூரை பேரிடா் பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்: சௌமியா அன்புமணி வலியுறுத்தல்
நெய்வேலி: கடலூரை பேரிடா் பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று பசுமை தாயகம் அமைப்பின் தலைவா் சௌமியா அன்புமணி வலியுறுத்தினாா்.
தமிழக மகளிா் உரிமை மீட்பு பயணம் என்ற பெயரில் பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவா் சௌமியா அன்புமணி மாநிலம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பெண்களை சந்தித்து, அவா்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து வருகிறாா். அந்த வகையில், கடலூா் மாவட்டம், குள்ளஞ்சாவடியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ‘சிங்கப் பெண்ணே எழுந்து வா’ என்ற நிகழ்ச்சியை சௌமியா அன்புமணி குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கிவைத்தாா். அப்போது, அவா் பேசியதாவது:
ஆண்டுதோறும் மழை, வெள்ளம் போன்ற இயற்கைச் சீற்றத்தால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் கடலூா் மாவட்டத்தை பேரிடா் பாதிப்பு மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும். மேலும், இந்த மாவட்டத்தை டெல்டா மாவட்டங்கள் பட்டியலில் சோ்க்க வேண்டும். அவ்வாறு சோ்த்தால், என்எல்சி நிறுவனம், சிப்காட் தொழிற்சாலைகள் உள்ளிட்ட ஆபத்தான நிறுவனங்களிடமிருந்து கடலூா் மாவட்டம் பாதுகாக்கப்படும்.
வள்ளலாா் சா்வதேச மையத்தை வடலூரில் அல்லாமல், சென்னை பகுதியில் அமைத்தால் வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளும் பாா்ப்பாா்கள்; வள்ளலாரை பற்றி தெரிந்துகொள்வாா்கள். ஆகவே, வடலூா் வள்ளலாா் தெய்வ நிலைய பெருவெளி நிலத்தை அழிக்க விடமாட்டோம்.
கடலூா் நொச்சிக்காடு பகுதியில் தற்போது இரண்டாவது சிப்காட் தொழிற்பேட்டை கொண்டுவர உள்ளனா். முன்னரே உள்ள சிப்காட் பகுதியில் பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
கடலூரில் மருத்துவ வசதி கிடையாது. இங்கு, மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதைத் தவிர, வேறு ஏதும் செய்யவில்லை. மத்திய அரசிடமிருந்து தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்துக்கு நிதி பெறுகின்றனா். ஆனால், 15 நாள்கள்கூட வேலை வழங்குவதில்லை. இந்தப் பணம் எங்கே போனது? என்றாா் அவா்.