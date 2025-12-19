கடலூரில் ரசாயன தொழிற்சாலை விரிவாக்கம்: கருத்துக் கேட்புக் கூட்டத்தில் வாக்குவாதம் - தள்ளுமுள்ளு
கடலூா் சிப்காட் வளாகத்தில் இயங்கி வரும் தனியாா் ரசாயன தொழிற்சாலை விரிவாக்கம் தொடா்பாக மாவட்ட நிா்வாகம் பொதுமக்களிடம் நடத்திய கருத்துக்கேட்புக்கூட்டத்தில், கடும் வாக்கு வாதமும், தள்ளு -முள்ளும் ஏற்பட்டது. இதனால் கூட்டம் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது.
கடலூா் முதுநகா், சிப்காட் தொழிற்சாலைப் பகுதியில் 50-க்கும் மேற்பட்ட ரசாயன தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. இதில், கெம்பிளாஸ்ட் கடலூா் வினைல்ஸ் ரசாயன தொழிற்சாலை உள்ளது. இந்த தொழிற்சாலை நிா்வாகம் தனது உற்பத்தித் திறனை விரிவாக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக தியாகவல்லி, நொச்சிக்காடு, நடுத்திட்டு பகுதிகளில் சுமாா் 440 ஹெக்டோ் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஏற்கெனவே உள்ள ரசாயன தொழிற்சாலைகளால் இந்த பகுதி முழுவதும் காற்று, நீா் மாசு ஏற்பட்டு மக்கள் வாழ்வதற்கே வழி இல்லாத நிலையில் மீண்டும் ரசாயன தொழிற்சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளதற்கு அந்த பகுதி மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து வந்தனா்.
கருத்து வேறுபாடு:
இந்த நிலையில், தொழிற்சாலை விரிவாக்கம் குறித்த மக்கள் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம் மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில் கடலூா் முதுநகா் அருகே உள்ள கண்ணாரப்பேட்டை தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலை நடைபெற்றது. மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் புண்ணியகோட்டி தலைமை வகித்தாா். கடலூா் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரி ராஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா். தொழிற்சாலை விரிவாக்கம் குறித்து தொழிற்சாலை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்தனா். கூட்டத்தில் பல்வேறு பொது நல அமைப்புகள், அரசியல் கட்சியினா், திரைப்பட இயக்குநா் கௌதமன், விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
கூட்டத்தில் திடீரென இரு தரப்பினரிடையே தொழிற்சாலை விரிவாக்கம் குறித்து கருத்து வேறுபாடு எழுந்தது. இதனால் இரு தரப்பினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, லேசான தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதனால், கருத்துக்கேட்பு நடந்த மண்டபத்தில் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவியது.
இதனை அடுத்து கடலூா் எஸ்.பி., எஸ்.ஜெயக்குமாா் தலைமையில் போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டனா். தொடா்ந்து அரசியல் கட்சிகள் பேச முற்பட்டபோது எதிா்ப்பு, ஆதரவு முழக்கங்கள் எழுந்ததால் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவியது. காவல் துறையினரால் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில், அதிகாரிகள் கூட்டத்தை பாதியிலேயே முடித்துவிட்டு சென்று விட்டனா்.